«Локомотив» победил «Балтику», калининградцы с 12-й минуты играли в меньшинстве

«Локомотив» на своем поле обыграл «Балтику» в матче 29-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол забил Александр Руденко — он отличился на 4-й минуте.

На 12-й минуте главный арбитр Антон Фролов после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов удалил защитника гостей Кевина Андраде, которому изначально показал желтую карточку. На 66-й минуте полузащитник калининградцев Илья Петров не смог реализовать пенальти.

«Локомотив» с 53 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 46 очками располагается на пятой строчке.

В заключительном туре сезона-2025/26 железнодорожники в гостях встретятся с ЦСКА, а калининградская команда примет московское «Динамо». Оба матча пройдут 17 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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