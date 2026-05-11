Талалаев: «Если бы «Балтика» заняла третье место, то половину РПЛ нужно было бы распускать»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал тот факт, что команда потеряла шансы на бронзовые медали РПЛ в сезоне-2025/26.

«Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили всю эту лигу. Показали, что не обязательно вбухивать для этого 100 миллионов евро, а можно этими парнями играть, навязывать свое желание. Понятно, что не самый привлекательный футбол с точки зрения эстетики. В перерыве сборов в Турции я летал посмотреть вживую «Комо» — хотел пообщаться с Фабрегасом, не получилось. Посмотрев это вживую, я понимаю людей.

И когда вы сравниваете меня с Романцевым и Семиным — это суперкомплимент для меня. Пока я не там. У этих людей есть трофеи. У нас в клубе все делают все возможное для успеха. Тренерский штаб, пресс-служба. Все наши службы, болельщики... Я кайфую от того, что происходит. Наверное, пока мы не заслужили (бронзу). Но мы постепенно развиваемся. Если бы мы взяли сейчас и всколыхнули лигу, заняли третье место, то, честно, половину лиги нужно было бы распускать», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

«Балтика» проиграла «Локомотиву» (0:1) в гостевом матче 29-го тура РПЛ и потеряла шансы на бронзовые медали РПЛ в сезоне-2025/26.

Команда из Калининграда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками после 29 игр.

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