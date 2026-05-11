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11 мая, 03:28

Талалаев — о конфликте с Челестини: «Кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает»

Павел Лопатко
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после поражения от «Локомотива» (0:1) в гостевом матче 29-го тура РПЛ прокомментировал конфликтные ситуации с соперниками.

«Сегодня великий праздник, всех поздравляю. Попросил переводчиков вчера объяснить Оффору, что за праздник. И перед командой объяснили, что, кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает. Вот пример. Где Челестини? Где директор, который накатал заявление, когда в тот раз игроки и тренеры «Локомотива» побежали в нашу техническую зону? Мы ни к кому не приходим. Я не пытаюсь казаться лучше, чем есть. И не надо делать меня хуже, чем я есть», — сказал тренер на пресс-конференции.

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Конфликт с экс-главным тренером ЦСКА швейцарцем Фабио Челестини у Талалаева произошел в концовке матча 21-го тура РПЛ (1:0 в пользу «Балтики»). Главный тренер калининградцев взял мяч, улетевший в аут, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА ввести мяч в игру. После этого завязалась потасовка, по итогам которой оба тренера были удалены.

В августе 2025 года «Локомотив» подавал заявление в КДК РФС по поводу оскорбительного жеста со стороны Талалаева в адрес тренерского штаба железнодорожников.

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Источник: ФК «Балтика»
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Андрей Талалаев
Фабио Челестини
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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