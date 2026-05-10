Чимаев проиграл Стрикленду в титульном поединке на турнире UFC 328
Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев проиграл американцу Шону Стрикленду в поединке на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).
Титульный бой в среднем весе продолжался все пять раундов и завершился победой 35-летнего Стрикленда раздельным решением судей (48:47, 48:47, 47:48). Теперь у него 31 победа в профессиональных ММА при семи поражениях.
Чимаев потерпел первое поражение при 15 победах. Чемпионский титул он завоевал в августе 2025 года в поединке с Дрикусом Дю Плесси из ЮАР на турнире UFC 319.
ММА UFC: Чимаев — Стрикленд
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