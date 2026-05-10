«Балтика» и ЦСКА потеряли шансы на третье место в РПЛ

«Балтика» на выезде уступила «Локомотиву» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

После этого поражения калининградская команда вместе с ЦСКА потеряла шансы на бронзовые медали РПЛ в сезоне-2025/26, третье место разыграют «Локомотив» и «Спартак».

За тур до завершения чемпионата калиниградцы с 46 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а армейцы с 45 очками идут шестыми. «Локомотив» с 53 очками идет третьим, «Спартак» с 48 очками — четвертым, у красно-белых еще одна игра в запасе (11 мая с «Рубином» в Москве).

В 29-м туре на первое место в РПЛ вышел «Зенит» после победы над «Сочи» (2:1), у сине-бело-голубых — 65 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, который проведет еще два матча (первый — 11 мая с «Динамо» в Москве).

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