Мостовой назвал нормальным шестое место «Спартака» в РПЛ

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком».

«У «Спартака» каждые два года тренеры меняются, а бывает, и каждый год. Шестое место в турнирной таблице для такой команды, как «Спартак», вполне нормально, ничего в этом нет. Прогнозы на первую игру после паузы давать сложно — футболисты два с половиной месяца отдыхали. Однако мне кажется, что в этом матче однозначно фаворитом будет «Спартак». «Сочи» на последнем месте идет. Я думаю, что этот клуб так и будет в зоне вылета до конца сезона», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч 19-го тура РПЛ против «Сочи» станет дебютом Хуана Карлоса Карседо в официальных встречах в качестве главного тренера «Спартака». Игра состоится в Сочи 1 марта, начало — в 16.30 мск.

«Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» с 9 очками — на 16-й строчке.

Мелания Титаева

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