Александр Мостовой назвал фаворита в матче «Зенит» — «Балтика»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

«Мой прогноз: «Зенит», скорее всего, выиграет, потому что это его прямой конкурент. Да, «Балтика» держится в верхней части таблицы, но после длительного перерыва «Зенит» играет дома, поэтому он имеет преимущество. Как пройдет матч, я не могу сказать, потому что футбол — это не наука, но однозначно «Зенит» — фаворит. Что будет дальше с «Балтикой»? Я останусь при своем мнении, что загадывать нельзя, нужно будет смотреть концовку чемпионата. Пошумели-пошумели, а потом, мало ли, будут шестыми или седьмыми, а может, и ниже. Для «Балтики» это, конечно, будет хороший результат, но, с другой стороны, а что здесь такого? В каждом чемпионате какая-то команда может стрельнуть. РПЛ не исключение», — сказал Мостовой «СЭ».

Сезон-2025/26 в РПЛ возобновится 27 февраля матчем между «Зенитом» и «Балтикой» в рамках 19-го тура. Начало — в 19.30 мск.

«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 35 очками — на пятой строчке.

Мелания Титаева

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