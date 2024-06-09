Мостовой: «Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высоко оценил игру нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

«У «Спартака» есть дефицит креативных игроков в атаке. После потери Промеса некому создавать момент. Кто бы мог заменить Квинси? Отличный сезон провел Глушенков. Парень с головой играет футбол, все время нацелен на обострение. Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке». Не думаю, что «Локомотив» захочет отпустить его», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. К железнодорожникам он присоединился в декабре 2022-го. В минувшем сезоне РПЛ 24-летний форвард провел за «Локомотив» 29 матчей, отдал 14 результативных передач и забил 6 мячей.