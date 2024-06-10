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Тюкавин: «После поражения от «Краснодара» отходил два дня»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился мнением о состоянии после заключительного тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Тяжело себя было заставить тренироваться в эти пять дней после игры в Краснодаре, — приводит слова Тюкавина «Известия». — Но главное, что мы собрались и хорошо сыграли. Порадовали наших болельщиков.

— Сколько дней отходили от того поражения в последнем туре РПЛ?

— Ну это все еще держится в голове. А так, чтобы именно отходил, — наверное, дня два.

В заключительном туре «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и заняло третье место в чемпионате России.

Источник: https://iz.ru/1710106/aleksei-fomin/ot-matcha-s-krasnodarom-otkhodil-dva-dnia
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ФК Краснодар
Константин Тюкавин
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
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 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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