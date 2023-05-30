Мостовой: «ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро, он выглядит предпочтительнее остальных»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой предположил, кто может занять второе место в РПЛ по итогам сезона.

«Думаю, ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро, он выглядит предпочтительнее остальных. Но кто знает, что будет в последнем туре. Произойти может все, что угодно. Трудно предсказывать сейчас. Все матчи будут непредсказуемыми. Очевидно, что «Спартак» и «Ростов» сдали по весне», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).