Форварду «Урала» Влуту успешно провели операцию
Нападающий «Урала» Рай Влут перенес операцию на пяточной кости в одной из европейских клиник, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Восстановление голландца займет 2-4 месяца. Нападающий начнет реабилитацию в Нидерландах, после чего вернется в Екатеринбург.
В текущем сезоне 28-летний форвард провел 25 матчей за «Урал» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/9413
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|16
|7
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|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
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|29
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|6
|10
|49-42
|45
|
8
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|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
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|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
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|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
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|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
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|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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|9
|
|
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Спартак
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|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
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|1
|4
|
|
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Локомотив
|19
|1
|3
|
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Спартак
|26
|1
|9
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