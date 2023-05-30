Форварду «Урала» Влуту успешно провели операцию

Нападающий «Урала» Рай Влут перенес операцию на пяточной кости в одной из европейских клиник, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Восстановление голландца займет 2-4 месяца. Нападающий начнет реабилитацию в Нидерландах, после чего вернется в Екатеринбург.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 25 матчей за «Урал» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.