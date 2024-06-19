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19 июня, 23:04

Мостовой: «Козлов — талантливый пацан, но ему еще расти и расти»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар».

«Это хороший игрок, он ярко провел весну, но пока этого мало. Видно, что пацан талантливый, но ему еще расти и расти. В «Краснодаре» он точно будет играть, это хороший выбор для него», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 19-летний Козлов подпишет 5-летний контракт с «Краснодаром».

В минувшем сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
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ЦСКА – Урал
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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