Мостовой: «Козлов — талантливый пацан, но ему еще расти и расти»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар».

«Это хороший игрок, он ярко провел весну, но пока этого мало. Видно, что пацан талантливый, но ему еще расти и расти. В «Краснодаре» он точно будет играть, это хороший выбор для него», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 19-летний Козлов подпишет 5-летний контракт с «Краснодаром».

В минувшем сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.