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Сегодня, 09:56

Источник: хавбек «Балтики» Козлов переходит в «Краснодар»

Руслан Минаев
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Данила Козлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов подпишет 5-летний контракт с «Краснодаром», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По данным источника, 19-летний хавбек отказал «Зениту» и «Ростову». Отмечается, что ростовчане согласовали трансфер игрока транзитом через «Зенит», но «Краснодар» сделал улучшенное предложение.

Также интерес к россиянину проявляли «Локомотив», «Крылья Советов» и ЦСКА.

12 июня сообщалось, что «быки» готовы были выкупить контракт Козлова за 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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