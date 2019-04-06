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"Москва красно-синяя". Щенников - о победе над "Спартаком"

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Защитник ЦСКА Георгий Щенников в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную после победы над "Спартаком" в матче 22-го тура премьер-лиги (2:0). На ней запечатлены игроки армейцев, отмечающие этот результат перед гостевым сектором на "Открытие Арене". 

- Москва красно-синяя, - такой подписью сопроводил Щенников фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 🔴🔵

Публикация от Georgy Shchennikov (@gshennikov) 6 Апр 2019 в 1:24 PDT

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. 

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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