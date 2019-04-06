"Москва красно-синяя". Щенников - о победе над "Спартаком"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную после победы над "Спартаком" в матче 22-го тура премьер-лиги (2:0). На ней запечатлены игроки армейцев, отмечающие этот результат перед гостевым сектором на "Открытие Арене".

- Москва красно-синяя, - такой подписью сопроводил Щенников фото.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.

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