Московские команды против «Зенита» на «Газпром Арене»: ноль очков за два сезона

Московские клубы за два сезона набрали ноль очков в выездных матчах с «Зенитом»

В субботу «Зенит» обыграл «Локомотив» на «Газпром Арене» и за три тура до финиша чемпионата завоевал золотые медали. С начала сезона-2020/21 сине-бело-голубые провели 17 матчей против столичных команд и одержали в них 12 побед при четырех ничьих и одном поражении.

Одолеть питерцев получилось только у «Динамо», ничьи добыли «Локомотив» (дважды) и «Спартак». Причем набрать очки на выезде не смог ни один московский клуб, потерпев по два поражения.

Матчи «Зенита» с московскими командами в двух последних сезонах

Дата Турнир Стадион Матч Голы 07.08.2020 Суперкубок ВЭБ Арена Локомотив — 2:1 Дзюба, Оздоев — Чорлука 19.08.2020 Чемпионат Газпром Арена ЦСКА — 2:1 Азмун-2 — Влашич 26.08.2020 Чемпионат ВТБ Арена Динамо — 0:1 Шуньич 30.08.2020 Чемпионат РЖД Арена Локомотив — 0:0 - 03.10.2020 Чемпионат Открытие Банк Арена Спартак — 1:1 Ерохин — Понсе 12.12.2020 Чемпионат Газпром Арена Динамо — 3:1 Дзюба-2, Азмун — Комличенко 16.12.2020 Чемпионат Газпром Арена Спартак — 3:1 Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота 17.03.2021 Чемпионат ВЭБ Арена ЦСКА — 3:2 Дзюба, Вендел-2 — Рондон, Влашич 02.05.2021 Чемпионат Газпром Арена Локомотив — 6:1 Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано 17.07.2021 Суперкубок Калининград Локомотив — 3:0 Кузяев, Азмун, Ерохин 15.08.2021 Чемпионат РЖД Арена Локомотив — 1:1 Сутормин — Смолов 26.08.2021 Чемпионат Газпром Арена ЦСКА — 1:0 Азмун 24.10.2021 Чемпионат Газпром Арена Спартак — 7:1 Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес 29.10.2021 Чемпионат Газпром Арена Динамо — 4:1 Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин 28.11.2021 Чемпионат ВЭБ Арена ЦСКА — 2:0 Клаудиньо, Мостовой 12.12.2022 Чемпионат ВТБ Арена Динамо — 1:1 Клаудиньо — Скопинцев 30.04.2022 Чемпионат Газпром Арена Локомотив — 3:1 Сергеев, Малком, Мостовой — Керк

Итого: +12=4-1, мячи 42-14.