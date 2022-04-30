Московские команды против «Зенита» на «Газпром Арене»: ноль очков за два сезона
В субботу «Зенит» обыграл «Локомотив» на «Газпром Арене» и за три тура до финиша чемпионата завоевал золотые медали. С начала сезона-2020/21 сине-бело-голубые провели 17 матчей против столичных команд и одержали в них 12 побед при четырех ничьих и одном поражении.
Одолеть питерцев получилось только у «Динамо», ничьи добыли «Локомотив» (дважды) и «Спартак». Причем набрать очки на выезде не смог ни один московский клуб, потерпев по два поражения.
Матчи «Зенита» с московскими командами в двух последних сезонах
|
Дата
|
Турнир
|
Стадион
|
Матч
|
Голы
|
07.08.2020
|
Суперкубок
|
ВЭБ Арена
|
Локомотив — 2:1
|
Дзюба, Оздоев — Чорлука
|
19.08.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
ЦСКА — 2:1
|
Азмун-2 — Влашич
|
26.08.2020
|
Чемпионат
|
ВТБ Арена
|
Динамо — 0:1
|
Шуньич
|
30.08.2020
|
Чемпионат
|
РЖД Арена
|
Локомотив — 0:0
|
-
|
03.10.2020
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Спартак — 1:1
|
Ерохин — Понсе
|
12.12.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Динамо — 3:1
|
Дзюба-2, Азмун — Комличенко
|
16.12.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Спартак — 3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
17.03.2021
|
Чемпионат
|
ВЭБ Арена
|
ЦСКА — 3:2
|
Дзюба, Вендел-2 — Рондон, Влашич
|
02.05.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Локомотив — 6:1
|
Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано
|
17.07.2021
|
Суперкубок
|
Калининград
|
Локомотив — 3:0
|
Кузяев, Азмун, Ерохин
|
15.08.2021
|
Чемпионат
|
РЖД Арена
|
Локомотив — 1:1
|
Сутормин — Смолов
|
26.08.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
ЦСКА — 1:0
|
Азмун
|
24.10.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Спартак — 7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
29.10.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Динамо — 4:1
|
Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин
|
28.11.2021
|
Чемпионат
|
ВЭБ Арена
|
ЦСКА — 2:0
|
Клаудиньо, Мостовой
|
12.12.2022
|
Чемпионат
|
ВТБ Арена
|
Динамо — 1:1
|
Клаудиньо — Скопинцев
|
30.04.2022
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Локомотив — 3:1
|
Сергеев, Малком, Мостовой — Керк
Итого: +12=4-1, мячи 42-14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0