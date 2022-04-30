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Московские команды против «Зенита» на «Газпром Арене»: ноль очков за два сезона

Московские клубы за два сезона набрали ноль очков в выездных матчах с «Зенитом»
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой.
Фото Global Look Press

В субботу «Зенит» обыграл «Локомотив» на «Газпром Арене» и за три тура до финиша чемпионата завоевал золотые медали. С начала сезона-2020/21 сине-бело-голубые провели 17 матчей против столичных команд и одержали в них 12 побед при четырех ничьих и одном поражении.

Одолеть питерцев получилось только у «Динамо», ничьи добыли «Локомотив» (дважды) и «Спартак». Причем набрать очки на выезде не смог ни один московский клуб, потерпев по два поражения.

Матчи «Зенита» с московскими командами в двух последних сезонах

Дата

Турнир

Стадион

Матч

Голы

07.08.2020

Суперкубок

ВЭБ Арена

Локомотив — 2:1

Дзюба, Оздоев — Чорлука

19.08.2020

Чемпионат

Газпром Арена

ЦСКА — 2:1

Азмун-2 — Влашич

26.08.2020

Чемпионат

ВТБ Арена

Динамо — 0:1

Шуньич

30.08.2020

Чемпионат

РЖД Арена

Локомотив — 0:0

-

03.10.2020

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Спартак — 1:1

Ерохин — Понсе

12.12.2020

Чемпионат

Газпром Арена

Динамо — 3:1

Дзюба-2, Азмун — Комличенко

16.12.2020

Чемпионат

Газпром Арена

Спартак — 3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

17.03.2021

Чемпионат

ВЭБ Арена

ЦСКА — 3:2

Дзюба, Вендел-2 — Рондон, Влашич

02.05.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Локомотив — 6:1

Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано

17.07.2021

Суперкубок

Калининград

Локомотив — 3:0

Кузяев, Азмун, Ерохин

15.08.2021

Чемпионат

РЖД Арена

Локомотив — 1:1

Сутормин — Смолов

26.08.2021

Чемпионат

Газпром Арена

ЦСКА — 1:0

Азмун

24.10.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Спартак — 7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

29.10.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Динамо — 4:1

Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин

28.11.2021

Чемпионат

ВЭБ Арена

ЦСКА — 2:0

Клаудиньо, Мостовой

12.12.2022

Чемпионат

ВТБ Арена

Динамо — 1:1

Клаудиньо — Скопинцев

30.04.2022

Чемпионат

Газпром Арена

Локомотив — 3:1

Сергеев, Малком, Мостовой — Керк

Итого: +12=4-1, мячи 42-14.

Футбол
4
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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