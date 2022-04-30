Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством в РПЛ.

«Здорово! Я болею за «Зенит» несмотря на то, что иногда футболистов ругаю. Но критика эта не пустая. Хочется, чтобы наш футбол был европейского или мирового уровня. Но, к сожалению, пока он финансируется государством, вряд ли это возможно. Тем не менее у нас достаточно сильный чемпионат и немало качественных футболистов, в том числе и российских.

«Зенит» уже четвертый раз подряд выигрывает в чемпионате страны и заслуживает звание лучшего клуба. На следующий год осталось выиграть еще раз, чтобы получить вторую заветную звезду. Чего я искренне питерцам желаю. И, конечно же, чтобы радовали наших болельщиков. Сейчас как никогда нужны позитивные эмоции. Слишком много негатива», — сказал Васильев «РБ Спорт».

«Зенит» обыграл московский «Локомотив» в 27-ом туре РПЛ со счетом 3:1. В активе команды 61 очко. В оставшихся трех турах «Зениту» предстоит сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».