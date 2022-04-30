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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством

Сергей Федоров
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством в РПЛ.

«Здорово! Я болею за «Зенит» несмотря на то, что иногда футболистов ругаю. Но критика эта не пустая. Хочется, чтобы наш футбол был европейского или мирового уровня. Но, к сожалению, пока он финансируется государством, вряд ли это возможно. Тем не менее у нас достаточно сильный чемпионат и немало качественных футболистов, в том числе и российских.

«Зенит» уже четвертый раз подряд выигрывает в чемпионате страны и заслуживает звание лучшего клуба. На следующий год осталось выиграть еще раз, чтобы получить вторую заветную звезду. Чего я искренне питерцам желаю. И, конечно же, чтобы радовали наших болельщиков. Сейчас как никогда нужны позитивные эмоции. Слишком много негатива», — сказал Васильев «РБ Спорт».

«Зенит» обыграл московский «Локомотив» в 27-ом туре РПЛ со счетом 3:1. В активе команды 61 очко. В оставшихся трех турах «Зениту» предстоит сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-vasil-ev-zhelayu-zenitu-v-sleduyushhem-godu-vy-igrat-eshhe-raz-chtoby-poluchit-vtoruyu-zavetnuyu-zvezdu/
ФК Зенит
Дмитрий Васильев (биатлон)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
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Горан Чаушич

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Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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