Мор: «В матче с «Ахматом» проблемы в обороне у «Спартака» будут»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в 21-м туре чемпионата России.

«У «Спартака» есть большая проблема в составе — не будет играть Джикия. Зато должен выздороветь Чернов. В роли левого центрального защитника вижу или Маслова, или Дуарте — скорее, второго. А он может сыграть хорошо, а может и не очень. Так что проблемы в обороне у «Спартака» будут, при том, что у «Ахмата» очень хорошие игроки в атаке, тот же Бериша. И на гол «Ахмат» в любом случае наиграет, к тому же, они могут играть раскрепощенно. У них, скажем так, есть право на ошибку, а в такой ситуации всегда играть легче. У «Спартака» же выбор в линии нападения большой, команда в любом случае будет атаковать, так что я жду очень интересного и даже открытого футбола. Не то что совсем «атака на атаку», но и моментов, и голов у обеих команд будет много», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в субботу, 1 апреля, в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.