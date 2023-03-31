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Чернышов: «Ахмат» может не только сыграть в ничью в Москве, но и победить «Спартак»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча 21-ого тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Ахматом».

«Ахмат» знает, как играть против хороших команд на выезде, в прошлом году они победили петербуржцев в гостях. Это будет интересный матч и грозненцы могут не только сыграть в ничью в Москве, но и победить «Спартак». «Красно-белым», чтобы обыграть «Ахмат», надо будет приложить максимум усилий. «Спартаку» нужно менять ситуацию в турнирной таблице, плохо, что они не набирают очки после зимней паузы. Им нужно играть увереннее и агрессивнее, чтобы занять высокое место в конце сезона. Предсказать итоговой счет этой встречи сложно, в этом матче может произойти все что угодно», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

«Спартак» после 20 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице с 40 очками. «Зенит», занимающий первую строчку, имеет в своем активе 48 очков.

«Спартак» примет «Ахмат» в матче 21-го тура в Москве 1 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-akhmat-mozhet-ne-tolko-sygrat-v-nichyu-v-moskve-no-i-pobedit-spartak-239502/
Андрей Чернышов
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ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Локомотив
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1.04 16:30
Спартак – Ахмат
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1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
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Факел – ЦСКА
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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