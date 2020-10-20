Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча с «Зальцбургом» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Тренировался в общей группе. Готов играть 90 минут и больше, — сказал Чорлука. — Оборона «Зальцбурга»? Мы много знаем об этой команде. Молодая, атакующая, яркая. Мы готовы. Сделаем все возможное, чтобы у них не было много шансов в игре. Это не будет легкая игра. Мы сосредоточены на матче.

Я не читал, что писали о нашей команде в Австрии. Не обращаю внимание на такие истории. Ответ мы дадим во время игры. (Наталья Юрина)