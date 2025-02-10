Мохеби назвал главное качество Карпина

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби в интервью «СЭ» назвал главное качество Валерия Карпина. Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года и сборную России с июля 2021 года.

«Скажу так: он профессиональный атлет! Что я имею в виду: они очень сильные, выносливые, работают на тренировках очень и очень упорно. Вот наш тренер такой же. Сколько ему, 56 лет? Но видели бы вы его тело... Он и в таком возрасте выглядит как профессиональный спортсмен! Сильное тело, сильный менталитет. Тренер четко знает, что он хочет и как этого добиться. Он замечает мельчайшие детали, анализирует и дает установку. Просто супер!» — сказал Мохеби.

Мохеби перешел в «Ростов» из португальской «Санта-Клары» в июле 2023 года. Иранец назвал разговор с Карпиным главным фактором, повлиявшим на его решение подписать контракт с ростовским клубом.