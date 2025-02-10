Мохеби — о шутке про Осипенко: «Когда он перейдет в «Ювентус», попрошу порекомендовать и меня»

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби в интервью «СЭ» развил шутку о трансфере защитника команды Максима Осипенко в «Ювентус». Помощник Валерия Карпина в сборной России Николай Писарев в шоу «Это футбол, брат», сказал, что Осипенко — готовый игрок для «Ювентуса».

— Осипенко в «Ювентусе» — это мем прошлой осени: помощник Карпина в сборной Николай Писарев сказал, что Осипенко способен заиграть в Турине.

— Ха-ха! Что ж, пожалуй, когда он перейдет в «Ювентус», позвоню ему и попрошу, чтобы меня тоже порекомендовал.