Хомуха рассказал, какие позиции у ЦСКА нуждаются в усилении

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха рассказал, какие позиции у армейского клуба нуждаются в усилении.

«В идеале ЦСКА нужно усиливать две позиции — правый атакующий фланговый игрок и центральный нападающий, которые бы делали разницу и действовали результативно. Слева есть Файзуллаев, который выполняет свои функции, но справа такого эффективного игрока нет. Нападающий же должен быть минимум в пятерке лучших бомбардиров страны. Сейчас таких нет.

Если искать таких футболистов внутри чемпионата России, то это будет стоить больших денег, а у ЦСКА сейчас таких средств просто нет. Те, кто мог бы действительно усилить команду, они дорогие по меркам армейцев. Получается, сейчас нужно больше искать игроков в Южной Америке или Африке. Причем это будут не готовые футболисты, а на перспективу», — заявил Хомуха Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место с 31 очком.