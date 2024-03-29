Нападающий «Ростова» Мохеби: «Называю Карпина мистером или папой»

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби рассказал, как называет главного тренера команды Валерия Карпина.

«Я его называю мистером и иногда называю его папой. Конечно, когда мы допускаем ошибки, он может повысить голос, но это для того, чтобы мы стали лучше. После каждой тренировки он нам объясняет ошибки и показывает, как лучше делать», — сказал Мохеби.

29 марта «Ростов» обыграл «Динамо» (4:1) в 22 туре чемпионата России. Мохеби в этой встрече оформил дубль.