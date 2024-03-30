Силкин: «Только время покажет, станет ли Галактионов высококлассным специалистом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, кого считает талантливым молодым тренером в России.

«Пока не могу сказать, кто самый талантливый молодой российский тренер. Галактионов неплохо работает в «Локомотиве». Только время покажет, станет ли он высококлассным специалистом. «Пари НН» также при Михаиле Михайловиче неплохо играл», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

Михаил Галактионов работает в «Локомотиве» с ноября 2022 года. В этом сезоне красно-зеленые после 20 туров идут на 5-м месте в РПЛ, набрав 32 очка.