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Силкин: «Только время покажет, станет ли Галактионов высококлассным специалистом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, кого считает талантливым молодым тренером в России.

«Пока не могу сказать, кто самый талантливый молодой российский тренер. Галактионов неплохо работает в «Локомотиве». Только время покажет, станет ли он высококлассным специалистом. «Пари НН» также при Михаиле Михайловиче неплохо играл», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

Михаил Галактионов работает в «Локомотиве» с ноября 2022 года. В этом сезоне красно-зеленые после 20 туров идут на 5-м месте в РПЛ, набрав 32 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-kto-samy-j-talantlivy-j-molodoj-trener-nravitsya-galaktionov/
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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