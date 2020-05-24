Мияйлович покинет «Крылья Советов», клуб не стал продлевать контракт с сербом

Сербский полузащитник Срджан Мияйлович покинет «Крылья Советов» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт самарского клуба.

В сообщении на сайте «Крыльев» говорится, что 26-летний серб не будет возвращаться в Россию после того, как уехал на родину в связи с пандемией коронавируса. Данное решение было принято из-за того, что руководство клуба не стало продлевать контракт с футболистом, срок действия которого заканчивается 31 мая.

Мияйлович выступал за «Крылья» с зимы 2017 года, он перешел в самарскую команду на правах свободного агента. Он провел за самарцев 72 матча, в которых забил 4 мяча.