1 июля, 12:14

Митрофанов подтвердил, что форвард «Сочи» Писарский прошел полиграф: «Для нас это просто бумажка»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что нападающий «Сочи» Владимир Писарский прошел полиграф после обвинения в ставках.

30 июня стало известно, что РФС проводит расследования в связи с возможной ставкой 29-летнего футболиста на матч с его участием.

— Правда, что Писарский прошел полиграф?

— Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда футболист приходит с результатами полиграфа. Не знаю, что за вопросы были ему заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами полиграфа. Для нас это просто бумажка, — сказал Митрофанов.

Владимир Писарский.Новые подробности дела Писарского: ставки делал его друг, а «Сочи» могут присудить техническое поражение

В прошлом сезоне Писарский выступал за «Сочи» на правах аренды. Он принял участие в 28 матчах первой лиги, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Владимир Писарский (Сычевой)
  Михаил Малышев

    Че творят руководители наши-не знай...то ли Никита Павлович просто не знает..или не дай Бог-емку уж сколько лет-здоровья пожалуйста-Никита Симонян-лучший нап и тренер СССР

    01.07.2025

  Степочкин

    Что значит просто бумажка? Ну так проверьте на полиграфе того кто выдвинул обвинения против Писарского. Может у них просто конфликт и Писарский ему просто не нравится, элементарный ложный донос как в 37-м. Так можно против любого выдвинуть бездоказательно.

    01.07.2025

  -философ-

    Генеральный секретарь... Ну и должности у них))

    01.07.2025

  merniloskut

    Ему надо было с газовым балоном приходить!

    01.07.2025

    Митрофанов — о скандале с Писарским: «Нет оснований полагать, что «Сочи» не сыграет в РПЛ»

    Полузащитник махачкалинского «Динамо» Хоссейнеджад вернулся из Ирана в Россию
