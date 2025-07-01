Митрофанов подтвердил, что форвард «Сочи» Писарский прошел полиграф: «Для нас это просто бумажка»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что нападающий «Сочи» Владимир Писарский прошел полиграф после обвинения в ставках.

30 июня стало известно, что РФС проводит расследования в связи с возможной ставкой 29-летнего футболиста на матч с его участием.

— Правда, что Писарский прошел полиграф?

— Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда футболист приходит с результатами полиграфа. Не знаю, что за вопросы были ему заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами полиграфа. Для нас это просто бумажка, — сказал Митрофанов.

В прошлом сезоне Писарский выступал за «Сочи» на правах аренды. Он принял участие в 28 матчах первой лиги, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.