Полузащитник махачкалинского «Динамо» Хоссейнеджад вернулся из Ирана в Россию

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил о возвращении полузащитника Джавада Хоссейнеджада в Россию.

«Джавад вернулся в Россию, уже в Москве. Он вылетел напрямую из Тегерана в Москву. Сегодня будет выезжать в Кисловодск на сборы», — цитирует Газизова ТАСС.

Хоссейнеджад выступает за махачкалинцев с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять голевых передач.