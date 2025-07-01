Митрофанов — о скандале с Писарским: «Нет оснований полагать, что «Сочи» не сыграет в РПЛ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал будущее «Сочи» после скандала с футболистом Владимиром Писарским, который подозревается в ставке на матч с его участием.

— Есть вероятность того, что «Сочи» не сыграет в следующем сезоне РПЛ?

— По «Сочи» нет оснований полагать, что нет. При определенных обстоятельствах, когда осуществляется коллективный сговор, существует перенос ответственности физического лица на юридическое, как было по делу «Чайки». В ситуации, когда проступок физического лица будет доказан, санкции не могут применяться к юридическому лицу.

Чтобы перенести ответственность на юридическое лицо, в деле должно быть очень много разных обстоятельств. Например, что Писарский с генеральным директором «Сочи» договорились, что он что-то сделает на поле и вне поля. Должна быть доказана вина руководства, — сказал Митрофанов.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что РФС проводит расследование о потенциальной ставке 29-летнего форварда на матч с его участием. Речь идет о первой стыковой игре между «Сочи» и «Пари НН» (1:2), которая прошла 28 мая. На 35-й минуте при счете 1:0 Писарский получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля.

Писарский выступает за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах первой лиги, забив 6 голов и отдав 4 результативные передачи.