Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:59

В «Нижнем Новгороде» подтвердили информацию о том, что выдвинули заявку на проведение матча за Суперкубок России

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Стадион в Нижнем Новгороде.
Фото ФК «Нижний Новгород»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию о том, что Нижний Новгород выдвинул свою заявку на проведение матча за Суперкубок России в 2022 году.

«Да, стадион в Нижнем Новгороде претендует на проведение Супер Кубка России. Есть несколько претендентов на проведение. Мы в их числе», — сказал Измайлов «СЭ».

В матче за Суперкубок России встретится «Зенит» с победителем Кубка России.

Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Финал Кубка России по футболу 2022 «Спартак» - «Динамо». Расклады, прогнозы, путь к финалу
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Црвене Звезде» заявили, что больше не интересуются Дзюбой
Бывший вратарь «Динамо» Тяпушкин назвал возможного преемника Шварца
Ветеран ЦСКА считает, что Ваноли выжал из «Спартака» максимум
«СКА-Хабаровск» — «Химки»: судья не выполняет правила, вратари долго держат мяч в руках
В Госдуме поддержали решение Исполкома РФС не расширять лигу до 18 команд
«СКА-Хабаровск» — «Химки»: хозяева выигрывают после первого тайма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший вратарь «Динамо» Тяпушкин назвал возможного преемника Шварца

Мирзов не сыграл в матче против «СКА-Хабаровска» из-за конфликта с Юраном
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости