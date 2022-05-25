В «Нижнем Новгороде» подтвердили информацию о том, что выдвинули заявку на проведение матча за Суперкубок России

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию о том, что Нижний Новгород выдвинул свою заявку на проведение матча за Суперкубок России в 2022 году.

«Да, стадион в Нижнем Новгороде претендует на проведение Супер Кубка России. Есть несколько претендентов на проведение. Мы в их числе», — сказал Измайлов «СЭ».

В матче за Суперкубок России встретится «Зенит» с победителем Кубка России.