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Мирзов: «Когда вызывают в сборную России, надо показывать, за что вызвали»

21:16
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Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал победу над «Рубином» (3:1) в 23-м туре Тинькофф-РПЛ. Форвард, вызванный в сборную России, открыл счет с пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

«Я и в прошлом туре говорил: давайте выигрывать каждую игру, а там в конце сезона посмотрим, — сказал Мирзов в эфире «Матч премьер». — Когда вызывают в сборную России, появляется дополнительная мотивация: надо выходить и показывать, за что тебя вызвали».

Рубин — Химки

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