Мирзов: «Когда вызывают в сборную России, надо показывать, за что вызвали»
Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал победу над «Рубином» (3:1) в 23-м туре Тинькофф-РПЛ. Форвард, вызванный в сборную России, открыл счет с пенальти и был признан лучшим игроком встречи.
«Я и в прошлом туре говорил: давайте выигрывать каждую игру, а там в конце сезона посмотрим, — сказал Мирзов в эфире «Матч премьер». — Когда вызывают в сборную России, появляется дополнительная мотивация: надо выходить и показывать, за что тебя вызвали».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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