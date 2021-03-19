На 17-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Химки» (1:3) в штрафной площади казанской команды произошел контакт мяча с правой рукой Джордже Деспотовича. Случилось это после того, как Резиуан Мирзов выполнил штрафной удар.

Арбитр Алексей Матюнин не назначил пенальти. Видеоассистенты Владислав Безбородов и Роман Усачев провели проверку и с ним не согласились. Они увидели в действиях Деспотовича основания для назначения 11-метрового удара. Предположу, что в первую очередь это связано с тем, что игрок «Рубина» сделал движение рукой и после этого фактически парировал удар.

Матюнин посмотрел видеозапись, поменял свое решение и указал на 11-метровую отметку. (Александр Бобров)

Контакт мяча с правой рукой Джордже Деспотовича.

Контакт мяча с правой рукой Джордже Деспотовича.