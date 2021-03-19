«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию по поводу третьего гола «Динамо»
«Краснодар» решил обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по поводу оценки ключевого эпизода матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:3), сообщает «РБ Спорт».
Речь идет о голе форварда Константина Тюкавина на 80-й минуте. Этот мяч помог московскому клубу одержать победу. В этом эпизоде в борьбе за мяч упал защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов. В «Краснодаре» считают, что игрок «Динамо» нарушал правила в данном эпизоде.
После 23 туров Тинькофф чемпионата России «Краснодар» набрал 34 балла и расположился на 10-й строчке. 3 апреля «быки» встретятся с «Ахматом» в 24-м туре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-obratilsya-v-e-sk-po-povodu-tret-ego-gola-dinamo/
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