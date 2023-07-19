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Божович о шансах Сперцяна в Европе: «Нельзя сказать, что Кварацхелия в «Рубине» круто играл, но ушел в «Наполи»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейских клубах.

«Все возможно! Думаю, он готов. Но трудно предсказать, сможет ли он пробиться в основной состав. Нельзя сказать, что Кварацхелия в «Рубине» очень круто играл, но ушел в «Наполи» и показывает отличный футбол, заиграл», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и отметился 14 результативными передачами.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Миодраг Божович
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