Божович о шансах Сперцяна в Европе: «Нельзя сказать, что Кварацхелия в «Рубине» круто играл, но ушел в «Наполи»
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейских клубах.
«Все возможно! Думаю, он готов. Но трудно предсказать, сможет ли он пробиться в основной состав. Нельзя сказать, что Кварацхелия в «Рубине» очень круто играл, но ушел в «Наполи» и показывает отличный футбол, заиграл», — цитирует Божовича Metaratings.ru.
Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и отметился 14 результативными передачами.
РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице
Источник: Metaratings.ru
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|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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