Данни считает, что «Зениту» стоит продать Малкома в «Аль-Хиляль»: «За него можно выручить хорошие деньги!»
Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе форварда сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».
«За хорошие деньги продажа Малкома на данный момент будет выгодна «Зениту». В чем смысл иметь игрока такого уровня только для того, чтобы играть в чемпионате России и не иметь возможности играть в еврокубках? «Зенит» может выручить за него хорошие деньги. Сейчас самое время для продажи!» — сказал Данни «СЭ».
Данни считает, что «Зенит» будет обладать сильным составом и без Малкома.
«Конечно, Малком важный игрок для клуба, но у «Зенита» и без него хороший состав и игроки, готовые провести отличный сезон! Тем более сейчас как раз возможны трансферы на вход, возможно усиление уже другими качественными игроками», — добавил Данни.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
19 июля стало известно, что 26-летний бразилец близок к переходу в «Аль-Хиляль», который готов подписать с ним контракт с зарплатой в 18 миллионов евро за год.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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