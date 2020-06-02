Минспорт внес проект о переносе вступления в силу лимита на легионеров

Министерство спорта РФ внесло проект о переносе срока вступления в силу нового лимита на легионеров в российском футболе, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется, что в РПЛ с сезона-2020/21 будет действовать формат «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

Но в связи с паузой в сезоне РПЛ из-за пандемии коронавируса предлагается перенести срок вступления в силу нового лимита с 1 июля на 1 августа 2020 года.