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Сегодня, 16:48

Министр спорта России прокомментировал ситуацию с отъездом легионеров из клубов РПЛ и КХЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о ситуации с отъездом легионеров из клубов РПЛ и КХЛ.

— Лиги КХЛ и РПЛ наверняка обращались к вам по поводу отъезда легионеров. Помогаете ли вы как-то с правовой точки зрения?

— РФС и РПЛ обладают достаточным ресурсом, как юридическим, так и финансовым. Мы находимся в состоянии постоянных консультаций, потому что для нас эти соревнования являются частью общей спортивной политики России. Конечно, мы вместе находим решение и оказываем содействие.

— Какая у вас позиция по поводу ухода легионеров?

— У меня твердая позиция. Мы вместе.

Все расторжения контрактов иностранных игроков с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были произведены с соблюдением регламента. Так лига отреагировала на массовый уход легионеров.

В КХЛ уточнили, что по состоянию на вечер 5 марта клубы покинули 14 игроков с иностранным гражданством.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
КХЛ
РПЛ
Олег Матыцин
12
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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