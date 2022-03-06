Министр спорта России прокомментировал ситуацию с отъездом легионеров из клубов РПЛ и КХЛ

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о ситуации с отъездом легионеров из клубов РПЛ и КХЛ.

— Лиги КХЛ и РПЛ наверняка обращались к вам по поводу отъезда легионеров. Помогаете ли вы как-то с правовой точки зрения?

— РФС и РПЛ обладают достаточным ресурсом, как юридическим, так и финансовым. Мы находимся в состоянии постоянных консультаций, потому что для нас эти соревнования являются частью общей спортивной политики России. Конечно, мы вместе находим решение и оказываем содействие.

— Какая у вас позиция по поводу ухода легионеров?

— У меня твердая позиция. Мы вместе.

Все расторжения контрактов иностранных игроков с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были произведены с соблюдением регламента. Так лига отреагировала на массовый уход легионеров.

В КХЛ уточнили, что по состоянию на вечер 5 марта клубы покинули 14 игроков с иностранным гражданством.