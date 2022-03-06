Председатель наблюдательного совета «Химок»: «Сергей Юран зажег команду»

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после завершения матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3) оценил начало работы Сергея Юрана на посту главного тренера подмосковной команды.

«Довольны выбором Юрана на пост главного тренера. Он зажег команду. Есть уверенность, что мы останемся в РПЛ. Игра с «Динамо» и сегодня вызывает больше положительных эмоций.

По легионерам ничего не изменилось, они играют и мотивированы. Уверен, что ФИФА и УЕФА вынесут решение об их свободном расторжении контрактов. Но у меня есть уверенность, что наши легионеры останутся до конца сезона", — заявил Терюшков.

23 февраля Юрана назначили новым главным тренером футбольного клуба «Химки».

Сергей Юран до этого дважды возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в РПЛ, а в 2020-м завоевал путевку в премьер-лигу и стал финалистом Кубка России.