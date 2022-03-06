Гильерме заявил, что не будет готов к матчу с ЦСКА

Вратарь «Локомотива» Гильерме сообщил, что не будет готов к игре с ЦСКА

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о своем восстановлении от травмы.

«Когда вернусь? Думаю, через неделю буду в общей группе. Буду ли готов к ЦСКА? Нет», — сказал Гильерме.

12 марта «Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

После 20 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе. ЦСКА с 36 баллами располагается на третьей позиции.