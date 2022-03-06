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Сегодня, 16:56

Гильерме заявил, что не будет готов к матчу с ЦСКА

Вратарь «Локомотива» Гильерме сообщил, что не будет готов к игре с ЦСКА
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о своем восстановлении от травмы.

«Когда вернусь? Думаю, через неделю буду в общей группе. Буду ли готов к ЦСКА? Нет», — сказал Гильерме.

12 марта «Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

После 20 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе. ЦСКА с 36 баллами располагается на третьей позиции.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Маринато Гильерме
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
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 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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 10 1 2
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