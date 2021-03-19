Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал победу «Химок» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (3:1).

«Мы сегодня были объективно сильнее, быстрее и умнее на поле. Мы голодные до побед! «Зениту» точно будет очень сложно в Питере. Тем более, после паузы. Вся команда сегодня играла.

Эта победа значимая. Вы же видели таблицу. Если бы «Рубин» выиграл, то они бы выходили в зону ЛЕ. А мы сами сейчас обошли «Краснодар». У нас 5 очков до еврозоны. Аппетит приходит во время еды, но это приятно", — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 37 баллов и восьмая строчка.

(Данил Алешин)