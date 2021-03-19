Слуцкий возмутился судейством матча «Рубин» — «Химки»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Химок» в 23-м туре Тинькофф-РПЛ (1:3). Специалист остался недоволен действиями арбитра Алексея Матюнина.
«Первые два удара оказались результативными у соперников, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — При этом судья даже не смотрит момент на Старфилде, когда был чистый пенальти при счете 0:0. А потом смотрит ВАР и дает пенальти в наши ворота. Когда я пытаюсь узнать у судьи, почему так, сразу следует желтая карточка. Все решают микроэпизоды. Тут реализуй, тут не реализуй, тут поставь.
Удаление в перерыве Кузьмина? Следствие того, что у наших судей ничего нельзя спрашивать. А потом арбитры говорят, что их недолюбливают. Я абсолютно корректно спросил, почему у соперника пенальти смотрится, а у нас нет, за что получил карточку".
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