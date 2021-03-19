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Черевченко назвал главную задачу «Химок»

21:31
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (3:1).

«Первый тайм близок к идеальному. Во втором играли по счету. Поле великолепное, одно из самых лучших на данный момент.

Еврокубки? Это не футболисты рассуждают. Я остаюсь при своем мнении: задачей остается остаться в премьер-лиге», — сказал Черевченко в эфире «Матч Премьер».

Отметим, «Химки» не проигрывают на протяжении 10 матчей подряд. В турнирной таблице команда занимает 9-е место.

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