Черевченко назвал главную задачу «Химок»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (3:1).
«Первый тайм близок к идеальному. Во втором играли по счету. Поле великолепное, одно из самых лучших на данный момент.
Еврокубки? Это не футболисты рассуждают. Я остаюсь при своем мнении: задачей остается остаться в премьер-лиге», — сказал Черевченко в эфире «Матч Премьер».
Отметим, «Химки» не проигрывают на протяжении 10 матчей подряд. В турнирной таблице команда занимает 9-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю