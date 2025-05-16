Бабаев: «Долго вели переговоры с Дрогба об участии в гала-матче ЦСКА. Благодарны, что принял решение»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с экс-нападающим «Челси» Дидье Дрогба об участии в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА.

«Очень долго вели переговоры. Мы благодарны, что Дидье принял это решение, — цитирует ТАСС Бабаева. — Будет классный праздник футбола, вспомним нашу именитую победу 20-летней давности. Мне кажется, что, когда такие звезды мирового футбола приезжают в нынешних условиях, для болельщиков это повод сходить, получить удовольствие, посмотреть на кумиров прошлого».

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды армейцев сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».