Министр просвещения РФ Кравцов: «Не нужно увольнять Станковича, поддерживаю его»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Не нужно увольнять Станковича, нет. Поддерживаю его. В целом игра «Спартака» была хорошая. «Спартак» — чемпион», — сказал Кравцов «СЭ».

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года.

Клуб закончил выступление в FONBET Кубке России после поражения от «Ростова» в финале Пути регионов (1:2). В чемпионате России красно-белые с 51 очком занимают 5-е место.