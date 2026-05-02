Мажич — о критике судейства со стороны Кахигао: «Будем обсуждать»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич ответил на вопрос «СЭ» о словах спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао о судействе.

После матча красно-белых с «Крыльями Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ Кахигао раскритиковал работу арбитра Сергея Карасева.

— Кахигао раскритиковал Карасева за работу на матче с «Крыльями».

— Будем обсуждать.

— Вас не удивляет, что Митрофанов говорит об улучшении качества судейства, а «Спартак», «Динамо» и другие клубы его критикуют?

— Желаю тебе хорошего дня.

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