Евсеев после поражение от «Ростова»: «Всю ответственность беру на себя. Значит я недонастроил»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев взял на себя ответственность за поражение от «Ростова» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

«Не было команды. Я всю ответственность беру на себя. Значит я недонастроил. Не тот состав выбрал. Так за выживание не борются, не играют. Я уже в перерыве сказал: «Вы играйте в футбол на поле!» Два раза по воротам не ударили даже, подали два раза из песочной ямы. Лодку не покидают, я вместе с вами гребу», — сказал Евсеев в раздевалке после игры.

«Динамо» не может выиграть в чемпионате России семь матчей подряд. Команда с 24 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

В 29-м туре махачкалинцы на выезде сыграют с «Ахматом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max