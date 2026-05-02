ЦСКА — «Зенит»: Обляков открыл счет с пенальти на пятой минуте

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил на 5-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:0.

На 3-й минуте встречи главный арбитр матча Инал Танашев назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за то, что Дуглас Сантос попал по ноге Лусиано Гонду, который выбежал из-за его спины.

Обляков реализовал 11-метровый удар.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

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