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Судейство

Мажич поддержал решение Танашева не назначать пенальти в ворота «Спартака» за фол Денисова

Алина Савинова

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение главного арбитра матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» Инала Танашева не назначать пенальти в ворота хозяев за действия защитника красно-белых Даниила Денисова.

Игра прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1. В одном из эпизодов Денисов в своей штрафной в борьбе за мяч в воздухе попал руками по голове полузащитника железнодорожников Александра Руденко.

«Денисов попал в лицо Руденко в конце первого тайма в штрафной, но спартаковец первым сыграл в мяч. Руденко прыгал из-за спины, он опоздал», — приводит matchtv.ru слова Мажича.

«Локомотив» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (41 очко) располагается на шестой строчке.

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Источник: matchtv.ru
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Милорад Мажич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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