Мажич поддержал решение Танашева не назначать пенальти в ворота «Спартака» за фол Денисова

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение главного арбитра матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» Инала Танашева не назначать пенальти в ворота хозяев за действия защитника красно-белых Даниила Денисова.

Игра прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1. В одном из эпизодов Денисов в своей штрафной в борьбе за мяч в воздухе попал руками по голове полузащитника железнодорожников Александра Руденко.

«Денисов попал в лицо Руденко в конце первого тайма в штрафной, но спартаковец первым сыграл в мяч. Руденко прыгал из-за спины, он опоздал», — приводит matchtv.ru слова Мажича.

«Локомотив» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (41 очко) располагается на шестой строчке.

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