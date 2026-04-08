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Мажич назвал очевидной отмену гола Дзюбы в ворота ЦСКА

Анастасия Пилипенко

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич назвал очевидной отмену гола форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ (1:2).

«Для меня очевидно все. До нарушения Акинфеев начал прыгать, и был толчок в плечо корпусом. Быстрое вмешательство VAR, и гол отменили», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

На 93-й минуте матча Дзюба отправил второй мяч в ворота Игоря Акинфеева, который мог принес команде ничейный результат. Однако после просмотра видео эпизода главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил взятие ворот, зафиксировав фол нападающего на голкипере.

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Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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4
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5
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6
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7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
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