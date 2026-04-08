Мажич объяснил, почему судья Танашев в эпизоде с пенальти в ворота «Локомотива» не показал карточку Морозову

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич объяснил, почему защитник «Локомотива» Евгений Морозов не получил карточку в эпизоде с пенальти в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Первый мяч «Спартака» на 66-й минуте забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти, назначенный за игру рукой Морозова, у которого к тому времени уже была одна желтая карточка. Танашев показал Морозову второе предупреждение в другом эпизоде несколькими минутами позже.

«Талант у Танашева есть. У него большой потенциал. В целом после игры я был доволен тем, как он справился. Он воспользовался своим шансом. Он в хорошем настроении, в хорошей форме, поэтому он получил назначение на третий матч «Спартака» за короткое время. Судей назначаю я сам.

В эпизоде с пенальти в ворота «Локомотива» Морозов пытался защищать свои ворота, двигался корпусом, плечом, мяч попал в руку. Посмотрите на язык тела Морозова, он выскочил за пределы поля. Поэтому Инал принял такое решение. Умышленной игры не было, но Морозов защитил свои ворота плечом. Нет умышленности, ворота не пустые, поэтому это не красная. Классное решение. Но чтобы было двойное наказание, должно быть четкое акцентированное действие. Здесь корпус двигался, и рука была чуть-чуть отставлена.

Морозов получил вторую желтую за срыв перспективной атаки Угальде, Танашев был сфокусирован на единоборстве, и он свистнул раньше, чем Барко отдал передачу своему партнеру», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы и остается на шестом месте в РПЛ. «Локомотив» с 44 очками идет третьим в турнирной таблице.