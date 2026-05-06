Мажич назвал верным решение Танашева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра Инала Танашева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Игра прошла 2 мая в Москве и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:1. Танашев на 2-й минуте принял решение назначить 11-метровый в ворота питерцев за фол защитника «Зенита» Дугласа Сантоса на форварде ЦСКА Лусиано. Пенальти реализовал Иван Обляков.

«Судья находится в классной позиции и был готов принимать решение. Дуглас Сантос подбивает ногу Лусиано. Игрок ЦСКА был быстрее, прокидывал мяч перед собой, судья был в хорошей позиции и сразу назначил пенальти. Арбитр принял правильное решение, здесь нет вопросов», — приводит matchtv.ru слова Мажича.

«Зенит» набрал 62 очка за 28 туров и занимает второе место в таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. ЦСКА с 45 баллами располагается на шестой строчке.

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